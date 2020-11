Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bekifft E-Scooter gefahren

Otterberg (Kreis Kaiserslautern)Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einem 31-Jährigen wird vorgeworfen, in der Nacht zum Mittwoch unter dem Einfluss von Drogen E-Scotter gefahren zu sein. Der Mann war einer Polizeistreife aufgefallen, weil sein Gefährt über keine Straßenzulassung verfügte. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer Anzeichen fest, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Als sie den 31-Jährigen damit konfrontierten, händigte der Mann den Beamten eine grüne Substanz aus - Marihuana. Er gab an, in den vergangenen Tagen mehrere Joints geraucht zu haben. Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. |erf

