POL-PPWP: Alkoholtest abgelehnt - Luft aus den Reifen gelassen

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Weil er mit einer Bierdose in der Hand auf seinem Fahrrad saß, hat ein Mann am Dienstagvormittag in der Königstraße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten sprachen den amtsbekannten 44-Jährigen an und boten ihm einen freiwilligen Atemalkoholtest an. Der Mann lehnte jedoch ab.

Weil der 44-Jährige aber schon eine Alkoholfahne hatte, wurde zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt an seinem Fahrrad die Luft aus den Reifen gelassen. |cri

