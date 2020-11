Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsche Polizeibeamte - Betrugsversuche reißen nicht ab

Kreis KaiserslauternKreis Kaiserslautern (ots)

Die Reihe der gemeldeten Betrugsversuche durch einen falschen Polizeibeamten reißt nicht ab. Auch am Dienstag gingen bei der Polizei weitere Anzeigen von Betroffenen ein.

Unabhängig voneinander zeigten eine Frau aus Enkenbach-Alsenborn und ein Mann aus Otterberg an, dass sie am Dienstagabend Anrufe eines Unbekannten erhalten hatten. Der Anrufer gab sich als Kriminalbeamter aus und behauptete, man habe Einbrecher festgenommen und bei ihnen eine Liste gefunden, auf der auch der Name der Angerufenen stehe.

Mit der Lügengeschichte wollte der Anrufer herausfinden, ob die Personen Bargeld oder andere Wertsachen zu Hause aufbewahren. Der Mann hatte schon von der Masche gehört und legte sofort auf. Die angerufene Frau gab an keine Wertsachen zu haben und das Gespräch wurde von dem Unbekannten beendet.

Unser Tipp: Wenn auch Sie einen solchen Anruf erhalten, machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren Familienverhältnissen oder zu Ihrer finanziellen Situation. Notieren Sie sich - falls möglich - die im Display angezeigte Rufnummer und legen Sie einfach auf. Die richtige Polizei wird Sie niemals um das Herausgeben Ihrer Wertsachen bitten! Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige. |elz

