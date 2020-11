Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handtasche entrissen - Zeugen gesucht!

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagnachmittag in der Barbarossastraße unterwegs waren. Konkret geht es um einen Vorfall, der sich zwischen 14 und 14.15 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 50 ereignete. Hier kam es zu einem Handtaschen-Raub.

Das Opfer, eine 48-jährige Frau aus dem Landkreis, berichtete später, dass sie zwischen den beiden Supermärkten (Lidl und Netto) zu Fuß unterwegs war, als sich plötzlich eine unbekannte Person von hinten näherte und ihr die Handtasche entreißen wollte.

Als die 48-Jährige sich wehrte und versuchte, die Handtasche festzuhalten, schlug ihr der Unbekannte mit der Faust gegen das Brustbein. Die Frau ließ daraufhin die Tasche los - der Täter schnappte sich die Tasche und rannte in Richtung Netto-Markt davon.

Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 1,80 bis 1,95 Meter groß, dünne Figur, dunkle Hautfarbe, bekleidet mit einer blau-grauen Jeans, weißen Sportschuhen und einer vermutlich dunklen Jacke.

Bei der Handtasche, die der Täter an sich riss, handelt es sich um einen sogenannten "Shopper" der Marke "Guess", Modell "Kamryn Tote" in lackschwarz. Der Inhalt: ein iPhone, ein goldfarbener Geldbeutel mit Bargeld und Krankenkassen-Karte sowie Schminkutensilien.

Zeugen, die den Täter vor oder nach der Tat gesehen haben und Hinweise geben können, wo der Unbekannte herkam oder wo er hinlief, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

