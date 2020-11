Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Smartphone aufs Kassenband gelegt - Smartphone weg

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Eine 34-Jährige ist am Montagabend in einem Lebensmitteldiscounter in der Mainzer Straße um ihr Handy bestohlen worden. An der Kasse hatte die Frau ihr Smartphone kurz aufs Band abgelegt. Die Gelegenheit nutzte ein Unbekannter aus und schnappte sich das Handy. Der Dieb entkam. Von dem Mann liegt eine vage Personenbeschriebung vor. Demnach soll der Verdächtige etwa 20 Jahre alt sein. Er trug eine graue Hose und einen blauen Pullover, außerdem eine rote Wollmütze. Zeugen, die Hinweise geben können oder den Mann gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

