Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrollen

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Montag in der Mainzer Straße Verkehrskontrollen durchgeführt. In knapp zwei Stunden stellten die Beamten mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsregeln fest. So mussten sie beispielsweise fünf Mal eine mangelhafte Ladungssicherung, zwei unerlaubte Handynutzungen, fünf nicht angeschnallte Fahrzeuginsassen und mehrere Fahrer beanstanden, die die erforderlichen Fahrzeugpapiere nicht mitführten. Auf einige Betroffene kommt jetzt ein teures Bußgeld zu. |erf

