Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallfluchten

Kreis KaiserslauternKreis Kaiserslautern (ots)

Zwei Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 2 am Montag gemeldet worden - sowohl aus dem Landkreis als auch aus dem Stadtgebiet.

Aus dem Landkreis ging am Vormittag eine Anzeige aus Schwedelbach ein. Hier wurde zwischen 10:20 und 10:50 Uhr ein Tor zu einem Haus "Im Stenzental" beschädigt. Offenbar stieß ein unbekannter Autofahrer beim Rückwärtsfahren gegen das Tor. Zurück blieben Schäden an dem Tor - sowie Glasscherben, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften.

Im Stadtgebiet wurde ebenfalls eine Unfallflucht gemeldet. Der Fahrer eines Chevrolets hatte seinen Wagen am Vormittag in Höhe des Kaiserbergrings am Fahrbahnrand ab. Gegen 14:30 Uhr bemerkte er den Schaden am hinteren rechten Kotflügel. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf die jeweiligen Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell