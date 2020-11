POL-PPWP: Brand an Haus-Anbau

Polizeipräsidium Westpfalz

Kaiserslautern

An einem Wohnhaus "Im Dunkeltälchen" ist es am Montagabend zu einem Brand gekommen. Das Feuer brach gegen 18.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache am Anbau des Hauses aus. Nachbarn bemerkten den Qualm und verständigten Feuerwehr und Polizei.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Der Sachschaden an dem Anbau wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Die Hausbewohner konnten das Haupthaus unverletzt verlassen. Das Gebäude ist weiterhin bewohnbar.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. |cri

