Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht: Werbetafel umgestürzt

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Eine Werbetafel ist zwischen Sonntag und Montag in der Steinstraße umgefallen. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr mit seinem Wagen gegen die Tafel. Das Reklameschild wurde beschädigt und stürzte um. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verantwortliche weiter. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Wem ist zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, Verdächtiges in der Steinstraße aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

