POL-PPWP: Betrunken Verkehrsschild überfahren

Enkenbach-AlsenbornEnkenbach-Alsenborn (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Montagabend auf der Landstraße zwischen Kaiserslautern und Enkenbach-Alsenborn einen Wagen, dessen Fahrer das Auto in auffälliger Weise lenkte. Auf der B 48, am Ortsausgang in Richtung Winnweiler, kam es dann zum Unfall. Der Autofahrer fuhr über eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Straßenschild. Ohne anzuhalten fuhr der Mann weiter. Polizeistreifen fahndeten nach ihm. In Sippersfeld machten die Beamten den Fahrer und sein Auto ausfindig. Der Pkw des Verdächtigen war heftig beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 5.000 Euro. Der Fahrer war offensichtlich betrunken. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann musste die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sie soll Aufschluss über seine Blutalkoholkonzentration geben. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Verdächtige blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

