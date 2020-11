Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei überwacht Weg zur Kita

Fischbach (Kreis Kaiserslautern)Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei hat am Dienstag in der Frontalstraße den Weg zur Kindertagesstätte überwacht. Anwohner hatten sich über das Verkehrsaufkommen und Falschparker beschwert. Die Beamten zogen an diesem Morgen eine positive Bilanz: Die Verkehrsteilnehmer hielten sich an die Regeln. Ein Verkehrsaufkommen war nicht feststellbar. Der deutlich überwiegende Teil der Eltern brachte seine Kinder zu Fuß in die Einrichtung. |erf

