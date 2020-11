Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto mit Farbe beschmiert

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Einen Schaden im vierstelligen Bereich haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch an einem Auto in der Lettow-Vorbeck-Straße verursacht.

Der Halter parkte seinen weißen Toyota gegen 20:30 Uhr auf seinem Grundstück ab. Als er am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr zu seinem Wagen ging, bemerkte er die Schmierereien. Das Fahrzeug ist komplett mit schwarzer Farbe besprüht worden. Zusätzlich wurden aus den Reifen auf der Fahrerseite die Luft rausgelassen. Ebenfalls wurden Teile des Hauses mit der schwarzen Farbe beschmiert.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Wer hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

