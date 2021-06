Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Jugendlicher mit Tretroller gestürzt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ein gestürzter Tretrollerfahrer wurde der Polizei am Mittwoch, 16.06.2021, gegen 19.50 Uhr, in der Josefstraße gemeldet. Ein 15-jähriger konnte daraufhin auf dem Bürgersteig liegend angetroffen werden. Er gab an, von einem Pkw der Marke VW angefahren worden zu sein. Vom Rettungsdienst wurde der Jugendliche ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall des Jugendlichen machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

