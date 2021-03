Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Schleuser vorläufig fest und vollstreckt Haftbefehl am Hauptbahnhof Aachen wegen 7-facher Sachbeschädigung

Die Bundespolizei hat am Montagnachmittag an der Ausfahrt Aachen-Brand einen afghanischen Schleuser vorläufig festgenommen. Der 22-Jährige hatte einer afghanischen Familie mit 4 Kindern verholfen, ohne Ausweispapiere von Belgien nach Deutschland einzureisen. Die Familie stellte nach ihrer Einreise ein Schutzersuchen und wurde an eine Aufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Gegen den bereits polizeibekannten Schleuser richten sich jetzt die Ermittlungen der Bundespolizei. Er wurde wegen der ausländerrechtlichen Verstöße beanzeigt und an sein zuständiges Ausländeramt verwiesen.

Am Montagabend vollstreckten die Beamten am Hauptbahnhof in Aachen einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin. Ein 26-jähriger Kameruner wurde wegen Sachbeschädigung in sieben Fällen von der Justiz gesucht. Der Verurteilte hatte sich der Strafantrittsladung nicht gestellt und war seit diesem Zeitpunkt flüchtig. Am Hauptbahnhof endete seine Flucht. Er muss jetzt eine Freiheitstrafe von 79 Tagen antreten. Der 26-Jährige wurde nach seiner Festnahme in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen verbracht. Von hier aus wird er in die zuständige Justizvollzugsanstalt überführt werden.

