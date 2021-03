Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auseinandersetzung am Bahnsteig - Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung

Münster (ots)

Ein 50 Jahre alter Mann aus Rheine hat am Freitagabend (5.März)gegen 23.00 Uhr einen 55-jährigen Münsteraner auf einem Bahnsteig zu Boden gestoßen und beim Aufstehen ins Gesicht geschlagen. Durch den Sturz und den anschließenden Schlag erlitt der 55-jährige mehrere blutende Wunden im Gesicht und am Kopf. Die durch Zeugen informierten Einsatzkräfte der Bundespolizei kümmerten sich bis zum Eintreffen des Krankenwagens um den Verletzten und stellten den alkoholisierten Beschuldigten nach Zeugenhinweisen in der Haupthalle des Hauptbahnhofes Münster. Im Rahmen der ersten Ermittlungen machten die beiden Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Tathergang. Während der Geschädigte von einem unvermittelten Angriff auf die Frage nach einer Zigarette sprach, gab der Beschuldigte an, dass er vom 55-jährigen um Geld angebettelt wurde. Er habe ihm jedoch nichts gegeben und sei deswegen von ihm angerempelt worden. Letztendlich habe er sich nur verteidigt. Zur Versorgung seiner Wunden wurde der Verletzte in ein Krankenhaus verbracht.

