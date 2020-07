Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Pkw mit Anhänger rollt in die Lahn

Weilburg (ots)

Glück im Unglück hatte ein Fahrzeugführer, der am heutigen Vormittag seinen Pkw samt Anhänger bei einer Kleingartenanlage in Weilburg-Kirschhofen parken wollte. Nachdem der Fahrzeugführer den Wagen verlassen hatte, setzte sich dieser in Bewegung, rollte einen leichten Abhang zur Lahn hinunter und versank im Wasser. Der Anhänger blieb dabei allerdings im Uferbereich stecken, so dass das Gespann nicht abtreiben konnte. Nach einer vorläufigen Sicherung durch die Feuerwehr wurde das Gespann durch ein Abschleppunternehmen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr geborgen. Betriebsstoffe sind bei dem Unfall nicht ausgetreten.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell