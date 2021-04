Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am Montag, den 26.04.2021 kam es zwischen 12:30 - 13:50 auf dem Beda-Parkplatz in Bitburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher geflüchtet ist. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde ein dunkler Pkw Mercedes SLK an der Beifahrerseite beschädigt. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bitburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell