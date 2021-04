Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand einer Hecke

Bengel (ots)

Am Montag, 26.04.2021 gegen 08:30 Uhr morgens geriet in einem Wohngebiet in Bengel eine Hecke in Brand. Auslöser hierfür war das Abflammen von Unkraut in der Nähe. Der Verursacher verständigte umgehend die Feuerwehr Bengel. Diese konnte die Flammen löschen, bevor sie auf umstehende Gebäude übergriffen. An dieser Stelle nochmal eine Warnung: Auch wenn es bequem sein mag, sollte man Unkraut nicht abflammen, sondern zum Fugenkratzer greifen. Insbesondere bei Trockenheit reicht oftmals ein einzelner, verirrter Funke, um ein Feuer zu entfachen.

