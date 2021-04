Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Reifenstecher unterwegs

Wittlich (ots)

An einem in Wittlich, Am kleinen Rotenberg, abgestellten PKW Opel Astra wurden am Samstag, den 24.04.2021, in der Zeit zwischen ca. 14.00 Uhr bis ca. 15.50 Uhr, zwei Reifen der Beifahrerseite zerstochen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Wittlich, Schloßstraße 28, 54516 Wittlich. Tel: 06571 - 9260.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell