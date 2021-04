Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Motorradgruppe löst Brandmeldeanlage im Tunnel aus!

Bernkastel-Kues (ots)

Am 25.04.2021 wurde gegen 17:00 Uhr die Brandmeldeanlage im Burgbergtunnel in Bernkastel-Kues ausgelöst. Laut Zeugenaussage wurde diese aktiviert, als gerade eine Motorradgruppe den Tunnel befuhr. Grund hierfür war wohl die erhöhte Abgasentwicklung im Tunnel. Durch die Auslösung senken sich automatisch die Einfahrtsschranken an den Tunneleingängen und die Durchfahrt wurde gesperrt. Die Sperrung dauerte ca. 2 Stunden.

Der Verkehr wurde durch die FFW ab-/umgeleitet.

Im Einsatz waren die FFW Kues und Bernkastel mit insgesamt 22 Kräften, die FFW Noviand mit 4 Kräften, der Wehrleiter der VG Bernkastel-Kues, die Pressearbeit der FFW, Mitarbeiter der LBM und die Polizei Bernkastel-Kues

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell