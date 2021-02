Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrt unter Drogeneinfluss

Raubach (ots)

Am 06.02.2021 um 00:45 Uhr wurde ein Roller in der Straße In der Au in Raubach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer aus der VG Ransbach-Baumbach konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe der Amfetamine. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Verfahren wurde eingeleitet (te).

