Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erfolgreiche Vermisstensuche

Pleckhausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 06.02.2021 um 01:18 Uhr, erhielt die PI Straßenhaus Meldung über einen Vermissten 21-Jährigen. Der Vermisste hatte zuvor mit einem Freund außerhalb von Pleckhausen auf einer Bank zusammengesessen. Plötzlich sei er unvermittelt aufgestanden und mit seiner Taschenlampe in den Wald hineingelaufen. Dort war er dann von seinem Freund trotz intensiver Suche nicht mehr aufgefunden worden, weshalb dieser die Polizei alarmiert. Auf Grund der niedrigen Außentemperaturen wurde die Feuerwehr alarmiert, die den Wald nach dem Vermissten absuchte. Dort fand sie ihn um ca. 02:40 Uhr. Der junge Mann war alkoholisiert und offenbar nicht besonders froh darüber, aufgefunden worden zu sein. Daher wurde er durch die Polizei an seine Eltern übergeben (te).

