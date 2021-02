Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung im PKW

Windhagen (ots)

Am 05.02.2021 um 22:08 Uhr wurde die Polizei Straßenhaus zu einem Körperverletzungsdelikt zwischen zwei Eheleuten in die Reinhard-Wirtgen-Straße gerufen. Das Ehepaar war im Auto sitzend in Streit geraten. Der Streit gipfelte darin, dass der Mann seiner Frau mit der Faust ins Gesicht schlug und ihr dann den Fahrzeugschlüssel entwendete. Bei seiner Flucht von der Tatörtlichkeit warf er den Schlüssel dann gegen den Brustkorb der Frau. Der Mann konnte trotz Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet (te).

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell