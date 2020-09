Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss (35/0609)

Dudenhofen (ots)

06.09.2020, 19:30 Uhr

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. § 24a StVG sowie dem Erlöschen der Betriebserlaubnis leitete die Polizei am Sonntag gegen einen 25-jährigen Mann aus Dudenhofen und das von ihm mitgeführte Fahrzeug ein. Der Mann wurde in Dudenhofen in der Speyerer Straße gegen 19:30 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen und zeigte hierbei drogentypische Auffallerscheinungen. Ein bei ihm durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte die Feststellungen. Dem Fahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Zudem stellten die Beamten im Rahmen der Verkehrskontrolle an dem BMW eine gerissene Windschutzscheibe, sowie abgefahrene Reifenprofile fest. Aufgrund dieser massiven Mängel wird derzeit von einem Erlöschen der Betriebserlaubnis ausgegangen.

