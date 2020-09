Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Anruf eines angeblichen Polizeibeamten - Betrugsverfahren in Rödersheim-Gronau

Rödersheim-Gronau (ots)

Am Freitag, 04.09.2020, gegen 22:30 Uhr, erhielt eine 85-jährige Frau einen Anruf mit den Worten "Hallo, hier ist die Polizei. In ihrer Nähe wurden gerade zwei Personen festgenommen, daher möchten wir fragen, ob sie alles verschlossen haben.". Die 85-Jährige wurde skeptisch und überreichte zur Sicherheit das Telefonat an ihren Sohn. Durch ihn konnte jedoch die Betrugsmasche durchschaut werden. Das Telefonat wurde umgehend beendet. Zu einem Schaden kam es demnach nicht.

