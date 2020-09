Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots)

Der geschädigte Fahrzeugbesitzer hat seinen PKW Peugeot 208 im Zeitraum vom 02.09.2020, 18:00 Uhr bis zum 05.09.2020, 11:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Südring 2 in 67240 Bobenheim-Roxheim abgestellt. Bei seiner Rückkunft zum Fahrzeug muss er einen Schaden an der hinteren Stoßstange feststellen, welcher aus einem Verkehrsunfall resultieren dürfte. Ein Verursacher konnte vor Ort nicht angetroffen werden. Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

