Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Kleidercontainer durch in Brand setzen

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 04.09.2020, gegen 08:40 Uhr, kann durch Passanten auf dem Bahnhofsplatz in Bobenheim-Roxheim der Brand eines Kleidercontainers festgestellt werden. Durch die hinzugerufene Feuerwehr kann der Container geöffnet und die darin befindliche Kleidung gelöscht werden. Warum der Container brannte bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

