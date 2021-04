Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 26.04.2021

Daun (ots)

Ereignis: PKW brennt, Dauner Feuerwehr mit 12 Kräften im Einsatz

Ort: Daun- Boverath

Zeit: Sonntag, 25.04.2021, 20.40 Uhr

Ein 21 Jahre alter Autofahrer aus der VG Gerolstein war gerade in den Fliederweg eingebogen, als er einen Leistungsabfall an seinem PKW registrierte. Im gleichen Moment, so der Mann, habe er Rauchschwaden aus dem Motorraum aufsteigen sehen und sei sofort ausgestiegen. Kurz danach habe der PKW auch schon gebrannt. Anwohner, die den Vorfall bemerkten, versuchten sofort, mit eigenen Mitteln, die Flammen abzulöschen. Als die alarmierten Feuerwehrkräfte eintrafen, stand der Motorraum des PKW jedoch in Vollbrand. Diese konnten das Feuer letztlich unter Kontrolle bringen und gänzlich eindämmen. Möglicherweise hatte ein technischer Defekt zum Brand geführt. Bei dem Ereignis kam es zu keinen Personenschäden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell