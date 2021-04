Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Kawasaki gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag eine blaue Kawasaki ZZR die der Eigentümer vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses in der Lemgoer Straße abgestellt hatte. An dem Fahrzeug im Wert von etwa 2.500 Euro befanden sich Kennzeichen aus Lippe. Ihre Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Motorrades richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell