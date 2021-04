Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Junge flüchtet nach Unfall.

Lippe (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Verkehrsunfallflucht eines 12-jährigen Oerlinghausers Dienstagnachmittag schnell aufgeklärt werden. Gegen 13:45 Uhr fuhr der 12-Jährige mit seinem Fahrrad eine 77-jährige Fußgängerin in der Henri-Dunant-Straße an. Die Frau kam dadurch zu Fall und verletzte sich. Nach einem kurzen Austausch nahm der Junge sein Fahrrad und fuhr weg. Ein Jugendlicher hatte den Vorfall beobachtet und half der Dame. Zufällig kannte der Zeuge den flüchtenden Radfahrer, so dass die Beamten ihn kurze Zeit später zuhause aufsuchen konnten. Die 77-Jährige musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell