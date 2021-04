Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Pottenhausen. Motorroller gestohlen.

Lippe (ots)

Von dem Betriebsgelände einer Kraftfahrzeugwerkstatt an der Pottenhauser Straße stahlen Diebe einen grauen Motorroller der Marke Aprilia. Sie entwendeten das Fahrzeug im Wert von etwa 3.300 Euro am frühen Montagmorgen. An dem Roller waren Kennzeichen mit LIP-Kennung angebracht. Ihre Hinweise zum Verbleib des Motorrollers nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

