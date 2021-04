POL-LIP: Bad Salzuflen. Hochwertiger BMW gestohlen.

Polizei Lippe

Bad Salzuflen. Hochwertiger BMW gestohlen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag stahlen bislang Unbekannte einen BMW GT der 6er-Serie im Wert von zirka 100.000 Euro. Der Eigentümer hatte den weißen Wagen, an dem zuletzt Kennzeichen aus Lippe angebracht waren, auf einer Grundstückszufahrt "In den Gärten" abgestellt. Ihre Beobachtungen dazu oder zum Verbleib des Fahrzeugs richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter 05231/6090.

