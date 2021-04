Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Wasserschaden lässt Plantage auffliegen.

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Weil der Eigentümer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schuhstraße einem Wasserschaden auf den Grund gehen wollte, entdeckte er Montagmorgen eine semiprofessionell angelegte Cannabisplantage. Der 21-jährige Mieter der Wohnung hatte für die Pflanzen diverse Lichtquellen, eine Be- und Entlüftungsanlage sowie ein Bewässerungssystem eingerichtet. Die Beamten stellten mehrere Dutzend der Pflanzen sicher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei richten sich gegen den Mieter der Wohnung sowie gegen einen ebenfalls 21-jährigen Mann aus Lage.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell