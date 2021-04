Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbruch in Friedhofskapelle.

Lippe (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitagmittag und Samstagnachmittag in eine Friedhofskapelle im Birkenweg eingebrochen. Die Täter schlugen mit einem Stein das Fenster neben der Eingangstür ein und verschafften sich so gewaltsam Zugang zur Kapelle und angrenzenden Lagerräumen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Hinweise zum Einbruch richten Zeugen bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell