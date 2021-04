Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Müllcontainer auf Schulhof angesteckt.

Lippe (ots)

Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr entzündeten bislang unbekannte Täter einen Müllcontainer mit Grünschnitt auf dem Schulgelände eines Gymnasiums an der Ravensberger Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand des Containers erfolgreich. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Sachdienliche Hinweise zur Tat bitte an das Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer 05222 98180.

