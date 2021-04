Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Stromkabel aus Rohbau gestohlen.

Lippe (ots)

In der Schötmarschen Straße entwendeten Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen mehrere Strom- und Verlängerungskabel aus dem Rohbau eines Wohnhauses. Die Täter gelangten durch den Bauzaun in das Gebäude und flüchteten anschließend mit ihrem Diebesgut in Höhe von rund 900 Euro vom Tatort. Zeugen richten ihre Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 5, Rufnummer 05222 98180.

