Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vandalen in der Schul-, Schiller- und der Prinzregentenstraße unterwegs

Rodalben (ots)

Heute Nacht, um kurz vor 01:00 Uhr, wurden der Polizei zunächst 4 männliche Personen gemeldet, die auf der Straße randalieren und gegen Mülltonnen treten würden. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung wurden zwei ausgehobene Gullydeckel neben dem Bürgersteig der Schulstraße wieder eingesetzt. Sperrmüll (eine zersprungene Glasplatte und mehrere Töpfe) lag auf der Straße und wurde ebenfalls von der Polizei beiseite geräumt. In der Prinzregentenstraße wurden mehrere Blumentöpfe von einer Fensterbank auf den Gehweg geworfen. Die eingesetzten Fahndungsstreifen sichteten mehrfach aus der Entfernung zu Fuß flüchtende Personen, konnten diese aber nicht dingfest machen. Täterbeschreibung: 3 bis 4 junge Männer, zwischen 20 und 25 Jahre alt, einer mit roter Jacke, einer mit schwarzer Jacke und beigefarbener Hose, einer komplett in schwarz gekleidet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

