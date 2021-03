Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw in der Karlstraße beschädigt

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 17:15 Uhr, und Samstag, 06:45 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen in Höhe Karlstraße 18 geparkten Ford. An der Fahrertür wurden zwei Eindellungen festgestellt, an der hinteren Tür ein kleiner, runder Einschlag. Die Schadenshöhe wird auf 800 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell