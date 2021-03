Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht am Minigolf-Platz

Rodalben (ots)

Am Sonntag, um 12:20 Uhr, wurde ein gerade auf dem Parkplatz der Minigolf-Anlage in der Neuhofstraße geparktes Wohnmobil durch einen daneben ausparkenden, blauen Mercedes SUV beschädigt. Der Halter des geschädigten Fahrzeuges beobachtete, wie der blaue Mercedes beim Rangieren mit seinem linken, hinteren Heck die Frontstoßstange seines Wohnmobils touchierte. Der SUV entfernte sich in Richtung Neuhof, ohne sich um den Schaden in der geschätzten Höhe von 750 Euro zu kümmern. Möglicherweise hat der verursachende blaue Mercedes-SUV ein Pirmasenser Kennzeichen. Er dürfte hinten links beschädigt sein. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

