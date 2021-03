Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrten unter Drogeneinfluss und Drogenfund

Zweibrücken/Hornbach (ots)

Am 21.3.2021, gegen 10.20 Uhr, wurde ein 20-jähriger PKW-Fahrer in Hornbach einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten drogenspezifische Ausfallerscheinungen festgestellt werden, die durch einen Schnelltest im Hinblick auf THC bestätigt wurden. Als Folge wurde eine Blutprobe entnommen und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erstattet.

Am gleichen Tag, gegen 22.48 Uhr, wurde ein 39-jähriger PKW-Fahrer in Zweibrücken in der Dinglerstraße kontrolliert. Auch hier wurden Ausfallerscheinungen festgestellt und auf Nachfrage gab der Fahrer an am Tag zuvor einen Joint geraucht zu haben. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurde eine nicht geringe Menge an Marihuana und Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Insgesamt mehr als 100 Gramm. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn mehrere Anzeigen erstattet. |pizw

