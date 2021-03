Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl mit anschließender Verkehrsunfallflucht - Stadt Pirmasens

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 20.03.2021, gegen 06:20 Uhr, meldet eine Fußgängerin ein verlassenes Fahrzeug (Mercedes Benz, C-Klasse, schwarz), welches an der Kreuzung Am Wedebrunnen/Fröhnstraße auf dem Gehweg stehe, gegen die dortige Ampel gestoßen sei und einen Schaden an dieser verursacht habe. Nach der Sachverhaltsaufnahme vor Ort, wird der Halter durch die Beamten aufgesucht. Dieser zeigt sich vom Standort seines Fahrzeuges überrascht, da er dieses vor seinem Anwesen vermutet hatte, wo es noch um 01:00 Uhr gestanden hatte. Jedoch erklärt er weiter, dass er vor ca. zwei Wochen seinen Originalschlüssel entwendet bekommen habe und er das Fahrzeug seither mit dem Zweitschlüssel führe. Anhand der bislang getätigten Ermittlungen wird daher davon ausgegangen, dass der oder die Täter den PKW in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 06:20 Uhr mit dem Originalschlüssel entwendete/n, einen Unfall an der Kreuzung im Wedebrunnen/Fröhnstraße verursachten und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Der Fahrzeugschein wurde hierbei ebenfalls entwendet. Gesamtschadenshöhe: ca. 2200 Euro Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell