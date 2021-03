Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210318.9 Itzehoe: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Itzehoe (ots)

Bereits am Samstag, den 6. März 2021, ist es auf dem Schulhof einer Itzehoer Schule zu einer Sachbeschädigung durch Jugendliche gekommen. Sie beschädigten eine Sitzbank, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Kurz vor 16.00 Uhr alarmierte ein Zeuge, die Polizei, als er vier junge Leute beobachtete, die an der Edendorfer Grundschule in der Oberen Dorfstraße eine Bank mit einem Stein beschädigten. Vor Eintreffen der Polizei entfernte sich das Quartett auf Fahrrädern in Richtung der Edendorfer Tonkuhle, eine Suche nach den Jungen blieb erfolglos.

Der Zeuge beschrieb die Kids als 11- bis 12-jährig, möglicherweise waren sie auch älter. Alle Jungen trugen dunkle Kleidung und hatten Fahrräder bei sich. Hinweise zu den Randalierern, die einen Schaden in Höhe von 800 Euro anrichteten, nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

