POL-IZ: 210318.6 Brunsbüttel: Einbruch in Gartenlaube und Schuppen

Brunsbüttel (ots)

In dieser Woche ist es in dem Kleingartengelände Brunsbüttel Süd zu einem Einbruch in eine Laube und in einen Schuppen gekommen. Der Täter erbeutete ein Fahrrad, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 12.00 Uhr, bis Mittwoch, 13.35 Uhr, begab sich ein Unbekannter über einen Zaun auf eine Parzelle in der Gartenkolonie in der Cuxhavener Straße. Er öffnete gewaltsam eine Gartenhütte, entwendete aus dieser nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nichts. Zudem brach der Täter einen Schuppen auf und stahl ein rot-schwarzes Damen-Fahrrad von Kreidler im Wert von 600 Euro. In eine Werkstatt versuchte er ebenfalls zu gelangen, was allerdings fehlschlug.

Hinweise auf den Täter gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 wenden.

Merle Neufeld

