Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210318.5 Albersdorf: Diebstahl in Supermarkt

Albersdorf (ots)

Am Mittwoch hat ein Dieb einer Kundin eines Albersdorfer Supermarktes während des Einkaufs die Geldbörse entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

In der Zeit von 11.00 Uhr bis 11.10 Uhr hielt sich die Geschädigte in dem Aldi-Markt in der Norderstraße auf. Ihr Portemonnaie mit 80 Euro trug sie während des Einkaufens in ihrer Jackentasche. Als sich die 64-Jährige an der Kasse befand, musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Eine verdächtige Person war der Dithmarscherin während des Shoppens nicht aufgefallen. Den Verlust durch Verlieren schließt die Frau aus.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Albersdorf unter der Telefonnummer 04835 / 310 entgegen.

Merle Neufeld

