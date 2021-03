Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210318.3 Itzehoe: Einladung zur Vorstellung des Verkehrssicherheitsberichts 2020 für den Kreis Dithmarschen

Itzehoe (ots)

Die Polizeidirektion Itzehoe stellt am 25. März 2021 den Verkehrssicherheitsbericht 2020 für den Kreis Dithmarschen vor.

Medienvertreter/innen sind herzlich eingeladen, sich am 25. März 2021 um 10.30 Uhr in Heide am Wulf-Isebrand-Platz vor dem NDR-Sendehaus einzufinden und sich die Besonderheiten des Unfallschwerpunkts und der Statistik erläutern zu lassen.

Vor Ort werden der Leiter des Sachgebiets Verkehr, Michael Raupach, die Leiterin der Verkehrsaufsicht des Kreises Dithmarschen, Angela Stahl, und Dennis Peters von der Heider Stadtverwaltung Rede und Antwort stehen.

Um vorherige Anmeldung auf der Pressestelle der Polizeidirektion Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6022010 oder per E-Mail an pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de wird gebeten.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell