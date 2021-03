Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210317.8 Hochdonn: Zeugen nach Einbruch gesucht!

Hochdonn (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Hochdonn zu einem Einbruch in einen Container und in einen Anhänger auf einer Baustelle gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Im Zeitraum vom 12. März 2021, 17.00 Uhr, bis zum 15. März 2021, 07.00 Uhr, brachen Unbekannte einen Container und einen LKW-Anhänger auf einer Baustelle im Landweg auf. Aus dem Inneren des Hängers entwendeten sie ein Baustellenradio von Makita und einen Trennschleifer von Husqvarna. Der Gesamtwert der Beute dürfte bei 1.170 Euro liegen.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 wenden.

Merle Neufeld

