Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210317.7 Heide: Jugendlicher gibt Schüsse mit Schreckschusspistole ab

Heide (ots)

Am Dienstag hat ein Jugendlicher am frühen Nachmittag in Heide in der Öffentlichkeit Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben. Eine Streife ergriff den Jungen schließlich am Bahnhof und nahm ihm die Waffe ab.

Gegen 13.50 Uhr meldete ein Zeuge bei der Polizei einen jungen Mann, der in der Straße Markt Schüsse abgegeben haben sollte, sich mittlerweile jedoch entfernt hatte. Mehrere Streifen nahmen die Fahndung nach der Person auf und stellten sie schließlich wenig später am Bahnhof. Bei der Durchsuchung des in Heide Lebenden entdeckten die Einsatzkräfte eine Schreckschusspistole und die dazugehörige Munition. Sie nahmen dem Jugendlichen die Waffe ab - angeblich, so der 16-Jährige, sei ihm nicht bewusst gewesen, etwas Verbotenes getan zu haben. Bei der Inaugenscheinnahme des Ortes der Schussabgabe entdeckten Beamte einige Patronenhülsen. Sie nahmen den jungen Mann erst einmal mit auf das Polizeirevier und übergaben ihn später einer Angehörigen.

Der Beschuldigte wird sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell