POL-IZ: 210317.5 Itzehoe: Diebe stehlen Fahrzeugteile

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte von diversen Fahrzeugen eines Itzehoer Autohauses Teile abgebaut und entwendet. Zudem richteten sie einen erheblichen Sachschaden an den Wagen an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 18.00 Uhr, bis zum Dienstagvormittag suchten die Täter das Gelände des Autohauses in der Potthoffstraße auf. Dort gingen sie fünf Fahrzeuge des Herstellers Audi an und bauten jeweils zwei LED-Scheinwerfer aus. Der Wert des Diebesguts pro Fahrzeug dürfte bei etwa 3.000 Euro liegen, die Höhe des angerichteten Sachschadens pro Auto beläuft sich auf 5.000 Euro.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Potthoffstraße wahrgenommen haben, sollten sich bei der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

