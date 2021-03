Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210317.3 Burg: Gartenlaube beschmiert - Zeugen gesucht!

Burg (ots)

In der Nacht zum Dienstag hat ein Unbekannter in Burg ein Gartenhaus in einer Kleingartenanlage mit Farbe beschmiert und beschmutzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf denjenigen geben können.

Im Zeitraum von Dienstag, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 07.30 Uhr, begab sich ein Schmierfink zu der Gartenkolonie in der Lindenstraße. Dort suchte er die Hütte einer Parzelle auf und sprühte mit grüner Farbe an die Rückwand das Wort "Kifferhütte". Die Vorderseite der Laube beschmierte er mit Eiern oder vergleichbar Schmierigem.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell