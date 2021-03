Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210316.6 Hemme: Brand eines Unterstandes

Hemme (ots)

In der Nacht zu heute ist es in Hemme zu einem Brand eines Lagers für Holzhackschnitzel gekommen. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen, die Brandursache ist noch unklar.

Gegen kurz vor 01.00 Uhr ist ein Holzschnitzellager auf einem Hof im Junge-Reimers-Weg in Flammen aufgegangen. Das Feuer richtete an dem festen Unterstand einen erheblichen Schaden an, ebenso an einem angrenzenden Container, in dem sich eine Heizungsanlage befand. Glücklicherweise gelang es den eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren, das Übergreifen der Flammen auf die sich baulich an das Lager anschließenden Schweineställe zu verhindern. An dem Tierstall entstand lediglich ein leichter Schaden, eine Handvoll Schweine erlitt kleinere Verletzungen.

Die Gesamtschadenshöhe dürfte im fünfstelligen Bereich liegen, die Ermittlungen der Heider Kripo zur Brandursache laufen.

Merle Neufeld

